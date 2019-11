Napoli, albero pericoloso in piazza de Filippo. L'appello dei cittadini: «Abbiamo paura»

«Abbiamo paura e chiediamo un intervento urgente». L'appello riguarda una delle piazze più care ai napoletani e arriva dai cittadini che abitano gli stabili a pochi passi dal teatro San Ferdinando. Al centro delle preoccupazioni dei condomini di piazza Eduardo De Filippo, a ridosso di via Foria, c'è l'albero che si trova nel giardinetto antistante il teatro.



Un arbusto ad alto fusto su cui intervennero i vigili del fuoco due anni fa per metterlo in sicurezza in seguito al distaccamento di un ramo. Dopo aver transennato l'albero però non è seguito alcun intervento di potatura e oggi quei rami sono cresciuti a dismisura, sbilanciando la chioma e terrorizzando gli abitanti che hanno più volte richiesto interventi di manutenzione.



«I rami sono diventati troppo lunghi e pesanti-hanno scritto gli abitanti in una lettera indirizzata a Ciro Borriello, assessore comunale al Verde fino a qualche settimana fa- la zona è frequentata da bambini che giocano nelle aree giardino e con l'avvio della stagione teatrale, aumentano i rischi per il grande afflusso di persone che circola nella piazza ». Nelle comunicazioni inviate dalla cittadinanza con tre diverse lettere inviate a partire dal 4 novembre scorso, si richiede «la potatura immediata dell'arbusto».



L'allarme è stato lanciato anche dalla quarta municipalità che ha segnalato al Comune la situazione a rischio in piazza De Filippo descrivendo l'albero «pericoloso e mai preso in carico per quanto riguarda la manutenzione a distanza di due anni dall'intervento dei Vigili del fuoco»hanno specificato il presidente municipale Giampiero Petrella e Armando Simeone, assessore municipale all'ambiente. «La potatura è urgente e aggiungiamo che l'area riguarda un pezzo di centro storico che rappresenta un patrimonio importante donato da Eduardo De Filippo al Comune di Napoli, a cui fu regalato il teatro» concludono Petrella e Armando.



Sulla vicenda, Luigi Felaco, nuovo assessore al Verde del Comune di Napoli, promette un sopralluogo. «Verificheremo domani se la situazione è a rischio evadotteremo provvedimento di conseguenza-assicura il neo assessore- a breve, attraverso un bando saranno a disposizione 270mila euro per le potature da programmare» © RIPRODUZIONE RISERVATA