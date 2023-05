«L'input è stato lo scudetto del Napoli: raccogliere fondi per i piccoli ammalati. Concludere il mio viaggio sotto il murale di Maradona è un'emozione indescrivibile». Partito lo scorso 7 maggio da piazza del Duomo a Milano, Pietro Mormile, 34 anni, ha percorso 100 chilometri al giorno in bici. Ad aspettarlo al largo Maradona l'assessore comunale allo sport, Emanuela Ferrante, che ha incontrato il tifoso in bicicletta che ha macinato su due ruote 1000 km, per celebrare la tanto attesa vittoria del tricolore da parte degli azzurri; ma anche Juliana Buhring, ciclista e scrittrice britannica naturalizzata tedesca, che nel dicembre 2012 ha stabilito il primo Guinness World Record come donna più veloce a circumnavigare il globo in bicicletta, con un tempo totale di 152 giorni.

Viaggiando spesso sotto la pioggia il 34enne ha attraversato l'Italia incontrando tantissime persone: «Sul Passo della Cisa ho incrociato un signore svizzero di 81 anni con la bici muscolare, un altro di 86 anni a Massa Carrara. Infine venerdì ho incontrato alcuni calciatori del Napoli a Castel Volturno, lasciando una lettera a mister Spalletti». Il progetto di Mormile si chiama Charity Bike Tour e ha l'obiettivo di raccogliere 5 euro per ogni chilometro pedalato, al fine di finanziare la pet therapy presso il reparto di oncologia dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Operaio in un'azienda di interruttori, Pietro è originario di Frattaminore, ma da 15 anni vive a Suisio (Bergamo). «Ho maturato l'idea di portare avanti questa iniziativa dopo il gol di Simeone contro la Roma al Maradona e l'ipotesi di raccogliere i fondi per i piccoli degenti ha trovato subito l'entusiasmo di Emanuela Capuano, direttrice della Fondazione Sostenitori Santobono».