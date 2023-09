Il Pizza Village a Milano. Esperimento già realizzato a New York prima del lockdown e che adesso si ripropone con alcuni dei maggiori protagonisti della scena del mondo pizza: Errico Porzio, Gino e Toto Sorbillo, Vincenzo Capuano, Fabio Cristiano, Ciro Cascella, Antonio Falco dell'Antica Pizzeria da Michele, e da Raffaele Di Stasio (Verace Assaje), Simone Nicolosi (Biga), Giovanni Di Gregorio (Fresco). Decima pizzeria quella di Bottega Ghiotta, che lavorerà in esclusiva nell'area ospitalità, con il Gennaro Donnarumma. L'evento a accesso gratuito, in programma da oggi al 10 in orario serale dalle 18 sino alle 23 nel parco di CityLife, consente la degustazione di un menù, che comprende una pizza a scelta, una bibita e un caffè, a 15 euro acquistabile alle casse del villaggio oppure online sul sito della manifestazione (pizzavillage.it) oppure attraverso il ticketing partner: www.feverup.com.

Il villaggio, caratterizzato da diverse aree per un totale di oltre 9.000 metri quadrati, oltre quella dedicata alle 9 pizzerie, si completa con un palco per gli show, uno spazio ospitalità che include Pizza Tales con talk, incontri e dibattiti sul mondo della gastronomia, le aree Coca-Cola, Casa Caputo e Piazzetta Leffe. Uno spazio dedicato a coloro che vorranno imparare a fare la pizza a casa è quello di Casa Caputo. Masterclass per adulti, con la partecipazione di 8 tra i più famosi Maestri Pizzaioli e una kids area dedicata ai piccoli e promettenti pizzaioli che potranno infornare le pizze realizzate in un forno appositamente ribassato. Molto ricco anche il palco: ad aprire oggi il programma degli show musicali, tutte le sere dalle 21 alle 23, sarà il duo vincitore del fortunato talent X Factor 2022: I Santi Francesi. Domani toccherà alle note di Nick The Nightfly Orchestra Pop Swing, mentre sabato sul palco saliranno Sophie and the Giants. A completare il programma delle esibizioni musicali, domenica, l'appuntamento Napoli Night Live Show, condotta da Gianni Simioli con ospiti: Napoleone, Vesuviano, Veronica Simioli e Tommaso Primo.

Di particolare interesse gli appuntamenti firmati Pizza Tales con talk e incontri tra i quali spiccano gli appuntamenti di Ciao Il Pomodoro di Napoli, oggi (17 - 19). L'oro del Sud con lo chef stellato Gennaro Esposito e domani (17 - 19) l'incontro dal titolo: L'evoluzione delle competenze agroalimentari: la logica di filiera dell'ITS TE.LA.

Venerdì 8 (17.30 - 19), inoltre, prenderà vita il primo dei due show cooking targati Leffe e Giallozafferano, con protagonisti lo chef Giovanni Castaldi e il pizzaiolo Ciro Cascella. Sabato (16.30 - 17.30) il secondo appuntamento con lo chef Manuel Saraceno mentre, a cura della food agency Malvarosa, ci saranno gli appuntamenti di sabato (ore 17.45 - 19.30) sul tema Pizza&Vino e quello di domenica 10 (ore 17 - 19) Pizza&Drink. Tra le curiosità, l'Antica Pizzeria da Gennaro, con il pizzaiolo Fabio Cristiano, si trasforma per l'occasione nella pizzeria Ninja Turtles. In vista del lancio del film “Tartarughe Ninja - Caos Mutante”, prodotto da Paramount Picture e distribuito da Eagle Pictures, ogni giorno in programma meet & greet con i characters delle tartarughe Ninja. Durante le 4 serate si svolgerà una speciale promozione che vedrà la distribuzione di buoni cinema 2x1 per assistere alla visione del nuovo film delle tartarughe Ninja presso il cinema Anteo all'interno dello Shopping District CityLife. Insomma, un programma vario e ricco questo organizzato da Oramata srl, che ha avuto anche il patrocinio del Comune di Milano.