Pozzuoli, si sbriciola l'anfiteatro minore: piovono frammenti dalla volta

Sabato 15 Settembre 2018, 19:09

POZZUOLI - È accaduto ieri intorno alle 16:30, alcuni frammenti della volta di un fornice perimetrale dell'anfiteatro minore di Pozzuoli sono rovinati al suolo. Il sito è stato prontamente transennato per l'incolumità dei residenti dell'area adiacente. Sul caso è intervenuto Cristiano Fiorentino, portavoce dell'associazione Archeoflegrei: «Il crollo di questi giorni colpisce l'anfiteatro minore già martoriato e dimenticato. Auspico la pronta messa in sicurezza e un intervento serio di restauro e consolidamento per la valorizzazione del monumento archeologico puteolano».Rinvenuto e rovinato negli anni trenta durante i lavori per la realizzazione della direttissima Napoli-Roma, l'anfiteatro minore puteolano è attraversato quotidianamente dalle corse della metropolitana.