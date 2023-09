Pulizia delle caditoie, intervento in piazza della Sanità a Napoli

Proseguono gli interventi di pulizia delle caditoie in città. Oggi, in collaborazione con la III Municipalità e ABC Napoli, gli operatori sono stati impegnati in piazza della Sanità.

Il programma di pulizia straordinaria delle oltre 100.000 caditoie presenti in città è coordinato dall’assessorato alle Infrastrutture dell’assessore Edoardo Cosenza e proseguirà nei prossimi giorni in tutte le Municipalità per consentire il normale deflusso delle acque in caso di piogge abbondanti ed evitare allagamenti stradali.