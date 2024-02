Puok e la Genovese Astrospaziale: cinquemila euro per il recupero del cimitero delle Fontanelle

Grande successo per l’iniziativa Genovese Astrospaziale, il panino di Puok, a base di genovese, nato per sostenere il progetto di recupero del Cimitero delle Fontanelle dei Giovani Imprenditori e dell’Unione Industriali di Napoli.

Il burger, messo in vendita dal 24 al 28 gennaio, al prezzo speciale di 5 euro, e sold out in poche ore, ha raccolto la cifra record di 5 mila euro. La Oink, la società dietro il progetto Puok, ha donato l’intera cifra alla Fondazione di Comunità San Gennaro per il progetto di riqualificazione di questo straordinario luogo pregno di storia e significato, fortemente identitario della cultura napoletana.

Ancor una volta Puok conferma il suo impegno a supporto dello sviluppo e della promozione del territorio: «Sapevano di poter contare sul sostegno della nostra community e ringraziamo tutti per essere sempre pronti a supportare le iniziative di Puok nel sociale. È stato emozionante poter donare l’intero incasso ottenuto dalle vendite di questo panino per sostenere il progetto di recupero e valorizzazione del “Cimitero delle Fontanelle” - afferma Paolo Castaldo Co-Founder di Puok - Siamo uno dei brand più in vista ed apprezzati di Napoli e proprio per questo crediamo sia una nostra responsabilità sociale essere al fianco di chi lavora e si impegna per la crescita e lo sviluppo della Città, contribuire a diffondere messaggi positivi e sostenere progetti di valorizzazione del territorio».

Questa iniziativa va a sommarsi alle azioni sinergiche di ripristino da parte di vari enti del territorio e le iniziative dei Giovani Imprenditori di Unione Industriali Napoli e consentiranno l’attesa riapertura nei prossimi mesi del Cimitero delle Fontanelle, l’antico ossario del Rione Sanità: un unicum, luogo dal fascino straordinario, dove nei secoli sono stati raccolti i resti di centinaia di defunti, dalla metà del Seicento all’Ottocento, senza nome e degna sepoltura, le cosiddette “anime pezzentelle” a cui il popolo tributa cure e devozione.