Rione Sanità, il progetto di Renzo Piano per la riqualificazione urbana

Venerdì 16 giugno alle ore 13 presso la sede di Unione Industriali Napoli verrà presentato al pubblico il progetto di riqualificazione urbana del G124-Napoli.

Il progetto, redatto dagli architetti Marino Amodio, Giuseppe de Pascale, Orazio Nicodemo e Davide Savoia, sotto la guida dei tutor accademici del Dipartimento di architettura di Napoli, rientra nell’ambito del programma G124 “Rammendo delle periferie Urbane”, promosso dal Senatore Renzo Piano, che ha come obiettivo la riqualificazione di aree urbane attraverso l’impegno di giovani architetti, dell’Università, con la partecipazione attiva dei cittadini e il sostegno economico di privati.

A Napoli l’area di riqualificazione è stata individuata alle Fontanelle nel Rione Sanità e parte di questa rigenerazione, che cambierà l’immagine di tutto lo spazio pubblico, avverrà grazie alla generosa sponsorship dei protagonisti, che si impegneranno a sostenere il rifacimento della piazza antistante la Parrocchia di Maria Ss.

del Carmine di cui verranno presentati costi e progettazione.

L’intervento rientra in una più ampia visione di rinnovamento che interessa il Rione Sanità da diversi anni e che si sta spostando, più di recente, in diverse aree del quartiere come già avvenuto con la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi al Borgo dei Vergini, che ha ritrovato vita dopo 40 anni proprio qualche settimana fa grazie all’impegno di reti territoriali, tra cui la Fondazione di Comunità San Gennaro, e il sostegno d’investitori privati.