Napoli Est, pulizie nell'area sportiva di Ponticelli che resta chiusa al pubblico

Al via la pulizia dell'area sportiva di via Lago Fusaro a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Il Comune di Napoli interviene per recuperare lo spazio dopo diversi mesi di degrado ma il bene pubblico resta ufficialmente chiuso al pubblico. Ad aprirlo, consentendo ai ragazzini di giocare per qualche ora ogni giorno, sono alcuni residenti che fanno appello all'amministrazione affinché si restituisca pienamente alla collettività.

In particolare, nelle ultime ore una squadra dell'azienda comunale Napoli Servizi è intervenuta per rimuovere rifiuti accumulati nell'area costituita da un campetto da calcio, dal campo da bocce e da spazi per lo svago dei giovani, e non soltanto. L'operazione è risultata necessaria per eliminare degrado e pericoli dovuti specialmente al verde non curato così come evidenziato da Il Mattino a febbraio scorso.

La società municipalizzata di Palazzo San Giacomo è intervenuta su commissione del Servizio 'Verde della città', a sua volta dopo le segnalazioni del consigliere comunale Massimo Cilenti e del consigliere municipale Generoso Olivieri.

L'area attrezzata, riqualificata nel 2020 insieme ad altre di Napoli Est, è posta al centro di numerose abitazioni in un'area del quartiere a ridosso di via Bartolo Longo. Nonostante il recente restyling, però, la struttura comunale è negata al pubblico per un problema tecnico. Difatti, il casotto dedicato del personale e i relativi bagni non sono serviti da acqua potabile per un problema all’impianto idrica. Circostanza nota da tempo anche dall'associazione "don Antonio Libraro" che si occupa informalmente della gestione di questo spazio comunale. I volontari della realtà, come spiega Luigi Libraro, si fanno carico di aprire i cancelli del bene tutti i pomeriggi consentendo l'ingresso a bambini e adolescenti e animando lo spazio con alcuni eventi gratuiti. Diversamente, l'area attrezzata di via Lago Fusaro resta chiusa al pubblico per la mancanza di personale che non può mettere piede nello spazio proprio per il problema tecnico non risolto da anni, probabilmente per mancanza di fondi necessari ai lavori.

Risorse e attenzioni sono necessarie anche per altre aree sportive poste nella zona orientale di Napoli. Un lavoro decisamente più oneroso, infatti, è indispensabile per recuperare i due campetti in strada Vicinale Censi, nei pressi dell'Ospedale del Mare. I due spazi sono letteralmente invasi da erbacce e degrado e risultano in pessime condizioni con il manto usurato da intemperie e mancanza di manutenzione. Stamattina è stato visitato dai consiglieri municipali della commissione con deleghe allo sport e alle politiche sociali guidata da Luigi Limatola. Il recupero dei campetti potrebbe essere realizzato grazie all'attivismo di alcune associazioni con lo scopo di coinvolgere i giovani della zona in attività sportive.

La possibilità di coinvolgere associazioni e altre realtà del territorio nella cura di aree sportive e altri beni è all'attenzione della Municipalità di Napoli Est guidata da Sandro Fucito il quale spiega che ha richiesto al direttore la possibilità di modifiche al regolamento che possano consentire delle forme di gestione alternative al personale comunale.