Napoli, maxi-bonifica a Ponticelli: via la discarica vicino all'Ospedale del Mare

Maxi-bonifica a Ponticelli, quartiere nella zona Est di Napoli, per rimuovere quintali di rifiuti di ogni genere. Si opera lungo una strada, da tempo abbandonata, adiacente i binari della Vesuviana e a due passi dall'Ospedale del Mare.

A essere interessata dall'importante intervento è, in particolare, un'area degradata posta all'incrocio tra via Ettore Pancini e via Martiri della Libertà, proprio di fronte all'istituto superiore 'Sannino-De Cillis'. Per anni è stata utilizzata come luogo di sversamento illecito di ogni tipo di rifiuti: dai materiali inerti alle guaine, dagli elettrodomestici agli ingombranti, e così via. Come più volte denunciato da Il Mattino, nonostante i pesanti blocchi di cemento posti a limite, i delinquenti hanno costantemente utilizzato il viale di circa cento metri come una vera e propria discarica.

Alla circostanza di degrado di quest'angolo del quartiere di Napoli Est si risponde con l'operazione straordinaria di prelievo dei materiali. Negli ultimi giorni, infatti, sfidando pioggia e vento, diversi operai dell'azienda comunale Asìa Napoli utilizzano mezzi pesanti per recuperare quintali di "monnezza": si tratta, perlopiù, di residui di lavori edili ma anche della vegetazione infestante, cresciuta rigogliosa dopo anni di mancata manutenzione, cui si aggiungono rifiuti ingombranti e speciali.

A evidenziare la necessità dell'operazione di ripristino di decoro e sicurezza è stato Massimo Cilenti, consigliere comunale del gruppo "Napoli Libera", il quale ha sollecitato l'Asìa Napoli affinché fosse ripulito lo spazio pubblico di Ponticelli in vista di un intervento previsto da EAV, l'azienda regionale che gestisce le linee della Vesuviana e le due vicine stazioni collegate da un'area accessibile proprio dalla strada in cui è stata ora avviata la bonifica. Si prevede, infatti, la posa di un cancello a protezione dello spazio e la riattivazione dell'ingresso alle stazioni 'Vesuvio-De Meis' così da consentire alle persone un accesso più agevole al nodo di trasporto pubblico, come evidenzia il consigliere comunale Cilenti. Il vantaggio riguarda tanti utenti che viaggiano sulle due linee della Vesuviana - in direzione Sarno e San Giorgio - che, oltre gli ingressi di via De Meis e via Pomilio, potranno presto beneficiare del terzo accesso: tra questi gli studenti del vicino istituto scolastico.

Soddisfazione da parte dei residenti che da tempo speravano in un intervento da parte del Comune di Napoli per rimuovere i rifiuti abbandonati dagli “sversatori seriali” e ripristinare igiene e decoro ai piedi delle numerose abitazioni dell’adiacente complesso residenziale. Sullo sfondo un intervento di più ampio respiro che riguarda le enormi aree comunali lungo via Pomilio e via Martiri della Libertà interessate dagli interventi del programma di recupero urbano di Ponticelli, consistenti opere di riqualificazione e rigenerazione urbana da attuare entro il 2030 insistendo su verde, eco-sostenibilità e servizi.

Si prevede un volto diverso anche per la rampa abbandonata posta in fondo alla strada in cui si lavora per la pulizia. Il cavalcavia, mai ultimato, potrebbe essere recuperato nell'ambito del progetto BR(es)T, ossia la realizzazione di una linea di trasporto pubblico che, con mezzi elettrici e veloci, collegherà la zona orientale al centro di Napoli. Una delle idee è la trasformazione della rampa inutilizzata in un parco lineare da realizzate nell’ambito della riqualificazione del nodo "Vesuvio-de Meis", una delle future fermate del BRT. Il viadotto - che sarebbe dovuto essere abbattuto da tempo - potrebbe essere recuperato per collegare le due stazioni consentendo ai cittadini, attraversando il “giardino pensile”, di spostarsi da un punto all'altro del quartiere di Napoli Est.