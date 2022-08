Il Comune di Napoli riacquista la «Ruota degli esposti»

Giornata lungo in Consiglio comunale quella di ieri, l'ultima prima della pausa estiva, la prossima riunione è prevista il 5 settembre. Due le questioni più importanti. La prima è il trasferimento di alcuni beni dal Comune all'Asl 1 relazione dell'assessore Pierpaolo Baretta e contenzioso chiuso: «Il Comune manterrà la proprietà di alcuni immobili di pregio come l'Annunziata, la Ruota degli esposti, la Sala delle colonne, e dell'Archivio storico. Manterrà inoltre la proprietà della sala del Lazzaretto, nell'ex Ospedale della Pace, tutte testimonianze importanti della storia sanitaria della città che favoriranno una corretta programmazione della loro valorizzazione». Di spessore e sempre a firma di Baretta il via libera per i lavori nella ex fabbrica Corradini a San Giovanni a Teduccio grazie ai quali Napoli riavrà «un'altra terrazza sul mare». Altro documento approvato è quello della salvezza di Abc acqua pubblica - sotto il profilo finanziario - con l'approvazione di alcuni bilanci. E la chiusura del contenzioso con la Regione grazie al quale Abc incasserà 15 milioni. Atto illustrato dall'assessore Edoardo Cosenza. «Grazie all'intervento del Sindaco Abc è beneficiaria di un finanziamento Pon React di 27 milioni per il miglioramento della gestione. Per quanto riguarda poi il mancato accesso alle risorse Pnrr il piano è quello di garantire all'azienda la possibilità di adeguare i requisiti di ammissione entro la prossima finestra di ottobre, approvando tutti i bilanci e il piano economico finanziario».