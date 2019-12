San Giovanni, stazione dimenticata da tutti: niente biglietti e parcheggio mai utilizzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, capolinea della linea 2 della metropolitana di Napoli, dopo anni di attese e promesse, è ancora un'opera a metà. Resta ancora inutilizzato il parcheggio con oltre 200 posti auto intorno al quale regna l'abbandono: il verde non curato e zero servizi per i numerosi passeggeri. Da tempo non c'è nemmeno più la macchinetta che eroga i biglietti per la metro.In tante occasioni si è parlato di nodo di interscambio: l'idea è mettere a disposizione il parcheggio ai cittadini che potrebbero raggiungere il centro città in treno. L'altra riguarda la possibilità di far giungere le diverse linee autobus della zona orientale nello spazio così da creare un collegamento più rapido. Erano le proposte dell'ex assessore del Comune di Napoli con delega al trasporto, Mario Calabrese, nel corso di una commissione comunale del 2018 in cui si fece il punto sui progetti. Uno degli ostacoli emersi per la piena realizzazione degli stessi è rappresentato dall'occupazione illegittima dei suoli di proprietà di Ferrovie dello Stato e le necessità di adeguate misure di sicurezza.A distanza di mesi, dopo una interrogazione parlamentare - ancora senza risposta - e la denuncia dei politici locali, tutto resta fermo. Difatti il parcheggio potrebbe essere messo a servizio dei residenti, come valvola di sfogo di corso San Giovanni, sempre più colpito dalla sosta selvaggia lungo l'intera carreggiata . Lo denuncia il comitato litorale San Giovanni.Difatti la stazione offre un servizio di collegamento fondamentale tra la zona est e il centro della città, utilizzata anche da centinaia di studenti dell'università che ospita l'Apple Accademy. «Per ora la fotografia che regala questa stazione è di degrado e abbandono, dove mancano servizi fondamentali come l'ascensore per disabili - ci sono ma non sono mai stati messi in funzione - e un vialetto perennemente in manutenzione» denuncia, residente di San Giovanni,. «Per non parlare dei rifiuti che costantemente si accumulano all'uscita della stazione, spesso ingombranti» evidenzia Malfatti.Il completamento della stazione, in realtà, rientra in un progetto di riqualificazione molto più grande e che riguarda il recupero dell'ex fabbrica Corradini, posizionata tra la stazione e il mare, oggi in grave stato di degrado, il cui restauro era previsto dal Pua di San Giovanni a Teduccio, un sogno per tanti.