Benevento, Rfi riapre la linea Foggia - Benevento dall'8 aprile, era stata chiusa a causa di una frana

Sarà riattivata l’8 aprile la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia - Benevento, sospesa dallo scorso 12 marzo a causa di una frana che ha interessato l'intera area. Lo comunica Rfi in una nota, informando che ci sono oltre 70 tecnici solo al lavoro «Senza sosta per ridurre i disagi e anticipare la riattivazione, prevista inizialmente per il 14 aprile».

«Lo sforzo che stiamo facendo per ripristinare la circolazione tra Foggia e Benevento è senza eguali», ha assicurato l'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana Gianpiero Strisciuglio. Contestualmente ai lavori di ripristino Rfi informa, inoltre, che «Proseguono le attività necessarie al monitoraggio geologico, anche mediante l’istallazione di sensori ad ampio spettro».