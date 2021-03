Napoli, via ai lavori alla scuola Virgilio IV; Paipais: «Una svolta per Scampia»

Il via libera ai lavori è arrivato nei giorni scorsi, malgrado le numerose difficoltà che in questo periodo stanno vivendo le municipalità. Si tratta del rifacimento del sistema di impermeabilizzzazione dei lastrici solari e la messa insicurezza della Virgilio IV di Scampia. Poco meno di 300mila euro per lavori che fanno parte del Patto per Napoli dedicato alle scuole firmato dall'esecutivo Renzi.

Soddisfatto il presidente dell'ottava Municipalità Apostolos Paipais. «Non posso che essere soddisfatto che sia stato dato l'ok definito al progetto per la scuola di Scampia, sono stati effettuati lavori in 11 edifici scolastici, certificati di prevenzione in 21 plessi scolastici ed è stata effettuata l'indagine sulla vulnerabilità sismica in ben 52 edifici. Un risultato eccezionale nonostante le difficoltà che come municipalità attravbersiamo con pochi uomini e pochi mezzi». Complessivamente tra servizi e lavori sono stati impegnati due milioni di euro per le scuole di Scampia.

