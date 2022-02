Senegal campione d'Africa, la festa dei senegalesi di Napoli a piazza Garibaldi nel nome di Koulibaly

Festa a Napoli per la vittoria del Senegal in coppa d'Africa. Con Pierre Preira, presidente dell'associazione Senegalesi Napoli, in piazza Garibaldi una delegazione di tifosi guidata dal piccolo Mohamed, 10 anni che indossa orgoglioso la maglia del suo idolo, il capitano Koulibaly. Immancabile il tamburo djembe e il tricolore verde, giallo e rosso, oltre alla registrazione della gara e alle immagini registrate negli spogliatoi che mostrano sul cellulare.

«Lo aspettiamo qui da noi, per fargli conoscere i suoi connnazionali orgogliosi di lui e del grande risutato del Senegal», spiegano Pierre, Hamedine, Harouna, Mouhamed e Papa Mouhamed, tifosi del Napoli e soprattutto di Kalidou Koulibaly.