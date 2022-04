Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione di un sottopasso, previste in orario notturno, dalle 23 di venerdì 29 alle 6 di sabato 30 aprile, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita della stazione di Fuorigrotta, verso Stadio/Napoli Centro. In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa di uscita verso Soccavo/Pianura.