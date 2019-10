Mercoledì 9 Ottobre 2019, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BACOLI - Oggi attività didattiche sospese in anticipo per gli alunni del liceo polispecialistico Seneca di Torregaveta, per la presenza di topi in bagno. Eseguite nel pomeriggio le attività di pulizia, domani le lezioni si svolgeranno regolarmente. La ripresa delle attività didattiche è stata comunicata sul sito web del liceo dalla dirigenza scolastica. I consigli previsti nel pomeriggio invece sono stati rinviati. Non è intanto un caso isolato. Episodi del genere si sono verificati anche negli scorsi anni scolastici. E al fine di scongiurare atti vandalici è stata sollecitata l’installazione di un impianto di videosorveglianza alla Città Metropolitana, quale ente gestore dell’istituto.