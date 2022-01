«Pso-Call Me», il progetto della Federico II che aiuta i pazienti affetti da psoriasi con un call-center

Per superare gli ostacoli al «follow up» dei pazienti, l'Unità operativa clinica di dermatologia dell'Università Federico II di Napoli, diretta dalla professoressa Gabriella Fabbrocini, avvia «Pso-Call Me», un progetto di ricerca che prevede lì attivazione di una linea diretta per il supporto dei pazienti affetti da psoriasi. Il call-center partirà il 17 gennaio, dalle 9.00 e sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 al numero 848.800.932.

Il progetto nasce in risposta all'emergenza determinata dalla persistente pandemia da Covid-19, che sta ostacolando il corretto follow up e supporto dei pazienti con patologie croniche quale, appunto, la psoriasi che nelle forme moderata-grave richiede terapie sistemiche a gestione periodica e controlli costanti:

«La psoriasi ha un forte impatto sulla qualità di vita e sulla sfera sociale ed emotiva dei pazienti, e l'aderenza ai protocolli terapeutici è fondamentale per l'ottenimento dei risultati - afferma la professoressa Fabbrocini - La gestione a lungo termine della patologia non può quindi prescindere da un continuo contatto e supporto del paziente». Il numero dedicato è a disposizione dei pazienti e di coloro che li assistono per fornire tempestive risposte a dubbi e proseguirà fino alla fine del 2022.