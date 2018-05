Vesuvio, un anno dopo gli incendi è primavera senza ginestra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 1 Maggio 2018, 08:07 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 08:09

Primavera senza ginestra sul Vesuvio. Così appare il primo sentiero del Parco Nazionale, la Valle dell'Inferno accessibile da Ottaviano, di solito a maggio e a giugno colorata dal fiore giallastro cantato da Giacomo Leopardi nel 1836. Il fiore che il poeta recanatese osservava incantato dalla villa Ferrigni (l'attuale Villa delle Ginestre di Torre del Greco) spuntare «sull'arida schiena del formidabil monte sterminator Vesevo» e che è diventato simbolo della resistenza e della specificità della natura, in un ambiente tanto speciale quanto impervio, non ha resistito alla devastazione degli incendi dello scorso luglio. È l'allarme lanciato dalla «Rete civica per il Parco», nata dall'unione di 15 associazioni ambientaliste del territorio, che domenica mattina hanno effettuato la prima escursione blitz del ciclo «Torniamo sul Vesuvio. In cammino per la rinascita». Una serie di tre passeggiate e sopralluoghi con esperti geologi, agronomi, naturalisti e ricercatori (le altre due previste per il 13 maggio e il 2 giugno) al fine di verificare lo status dell'habitat, della flora e della fauna nelle aree protette e del rischio idrogeologico, alla luce dell'allarme incendi dello scorso anno e l'imminente arrivo della stagione estiva.La prima escursione di domenica mattina, lungo il sentiero numero uno del Parco Nazionale attraverso un percorso di circa 14 chilometri con un dislivello di 300 metri ha allarmato gli esperti, soprattutto per l'aspetto più evidente: la mancanza del manto arboreo giallo della caratteristica ginestra che negli anni precedenti esplodeva, in particolare, proprio nella Valle dell'Inferno e nell'Atrio del Cavallo fino a creare una fitta boscaglia. Nel corso di quest'ultima escursione, invece, gli ambientalisti hanno riscontrato la mancanza dell'exploit di colori, determinati dalla ginestra come da altri fiori specifici dell'area, ritrovandosi in un ambiente ancora «spettrale e cinereo». Stessa segnalazione fatta per molti dei tradizionali pini del Vesuvio che, almeno nella zona monitorata, sono stati completamente bruciati dai fuochi.