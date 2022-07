Villa comunale di Napoli, bonifica completata: via erbacce e rifiuti

È stata bonificata dopo sette mesi l'area della Villa comunale coinvolta dall'incendio del dicembre scorso. L'intervento rientra in una più ampia e complessiva operazione di pulizia e manutenzione del polmone verde della city, durato circa un paio di settimane. Dopo anni di abbandono si è deciso di intervenire con un gruppo interforze composto da Asìa, Abc, Napoli servizi, area Verde Napoli, Polizia municipale e percettori di reddito coinvolti dal Municipio. Il tutto coordinato dell'assessorato al Verde guidato da Vincenzo Santagada. «Abbiamo rimesso in sesto la Villa per restituire alla città un grande polmone verde - ha spiegato l'assessore - rendendolo fruibile in questi mesi caldissimi, dopodiché partiremo con il progetto di riqualificazione già finanziato con due milioni di euro».



Sono state effettuate le potature sul verde orizzontale; la pulizia delle caditoie dopo anni; la sostituzione di 18 elettro valvole per l'impianto di irrigazione; la bonifica dell'area sottoposta poi a sequestro dopo l'incendio di sette mesi fa con potatura verticale delle sterlizie e rimozione dell'area transennata; le prove di pulizia con spazzolatrice e lavaggio con mezzo lava strade. «Le nostre attenzioni sono rivolte alla Villa comunale, ma anche gli altri parchi urbani - aggiunge Santagada -. In ogni Municipalità torneranno ad avere la cura e l'attenzione che meritano. Abbiamo già riqualificato parco Buglione al Vomero e completato la manutenzione di parco del Poggio e del Parco Re Ladislao, piccolo polmone verde a ridosso della chiesa di San Giovanni a Carbonara. Proseguiremo quotidianamente nelle altre aree su tutto il territorio, con il supporto delle nostre aziende, delle cooperative e dei percettori di reddito impegnati in queste attività». Terminate le operazioni, e per evitare che tra qualche mese la Villa torni a essere oggetto di incuria e abbandono, servirà un'accelerata rispetto all'intervento di restyling complessivo finanziato con il programma del Piano strategico della Città metropolitana, per un ammontare di 2 milioni di euro.





Dovrà essere approvato dalla giunta comunale, molto probabilmente tra settembre e ottobre. Nell'ambito del progetto di riqualificazione sono previste diverse tipologie di interventi: rifacimento integrale delle pavimentazioni; ripristino dei cordoli, dei muretti e dei relativi rivestimenti; riqualificazione delle aree giochi con inserimento di idonea cartellonistica; ripristino opere in ferro (cancelli e recinzioni); ripristino dell'impianto di illuminazione; revisione dell'impianto idrico; riqualificazione aree a verde; revisione degli arredi, integrazione di cestini e panchine, apposizione di cartellonistica informativa, segnaletica; impianto di videosorveglianza con particolare controllo di perimetro, varchi, zone sensibili per presenza di manufatti artistici e impianti.