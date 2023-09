World Cleanup Day contro l'inquinamento: si celebra il 16 settembre in 193 Paesi

Il 16 settembre è un giorno di importanza globale. Il mondo intero si prepara a partecipare al World Cleanup Day, l'azione civica più grande e coinvolgente del pianeta. Un’iniziativa che unisce persone da ogni angolo del globo nella lotta contro l'inquinamento ambientale, è pronto a dare il via a una serie di azioni di pulizia che cambieranno il destino del nostro pianeta.

Non lasciare che resti così. Questo il claim di questa edizione. L'iniziativa mira non solo a rimuovere i rifiuti, ma anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dell'inquinamento da rifiuti e a promuovere comportamenti più sostenibili. Ogni azione conta. Il contributo di ognuno è importante e può fare la differenza.

Anche quest’anno il World Cleanup Day ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO-CNIU e dell’ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Crescono il contributo del volontariato aziendale e la sensibilità delle imprese alla sostenibilità ambientale. Tra quelle che aderiscono al World Cleanup Day figurano Decathlon, Leroy Merlin, Spontex, Poste Italiane, AWorld. L’appuntamento è sostenuto anche da partner internazionali quali UN-Habitat, Earth Day, Act4DSGs. Questa edizione è inoltre in collaborazione con la campagna #EUBeachCleanup. Inoltre, la startup Vaia pianterà degli alberi a passo Coe, a Folgaria, sulle Dolomiti.

«Insieme, possiamo preservare la bellezza del nostro pianeta e garantire un futuro più pulito e sostenibile per le generazioni future. Let's do It! Italy, Vincenzo Capasso.