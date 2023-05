Automobile club Napoli: Antonio Coppola rieletto presidente

Si è insediato il neo consiglio direttivo dell’Automobile Club Napoli, recentemente eletto dai soci del sodalizio partenopeo, costituito da Antonio Coppola, presidente fino al 30 giugno, Espedito Iasevoli, avvocato specializzato in contrattualistica, Paolo Monorchio, presidente della Croce Rossa di Napoli e provincia, Domenico Ricciardi, ingegnere esperto di trasporti e Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia e del Gruppo Adler.

Il collegio dei revisori dei conti è, invece, formato dai dottori commercialisti Francesco Nania e Gerardo Porfirio Conforti, oltre ad un rappresentante indicato dal Ministero delle Finanze. Nella prima riunione di insediamento il consiglio direttivo ha rieletto Antonio Coppola presidente e ha eletto Paolo Monorchio vicepresidente, per il quadriennio 2023-2027 con decorrenza dal primo luglio.

Il confermato presidente, nel ringraziare i soci dell’Aci Napoli per la rinnovata fiducia, ha assicurato che, insieme ai consiglieri, revisori, commissioni istituzionali, direttore e personale dell’ente, proseguirà il suo percorso in difesa del diritto alla mobilità di tutti i cittadini, impegnandosi ad implementare i servizi offerti ai soci ed alla collettività, a promuovere lo sport automobilistico e a contribuire, come recita la legge istitutiva dell’Automobile Club, «allo sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese».