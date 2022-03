Napoli, aggredisce i genitori anziani: denunciato 40enne per maltrattamenti

Un uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Ieri pomeriggio gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti in traversa comunale Galeone per una lite familiare.

I poliziotti, arrivati sul posto, sono stati avvicinati da una coppia di anziani coniugi che hanno raccontato di essere stati aggrediti dal figlio come già avvenuto in passato. Gli operatori sono entrati in casa e hanno bloccato l'uomo, un quarantenne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia.