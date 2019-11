Tragedia sfiorata sul Viale Campi Flegrei a Bagnoli, dove un albero ed un palo della luce finiscono sul tetto di una vettura. L’episodio avvenuto nella serata di ieri, non ha provocato feriti ma ha generato paura e stupore tra chi ha assistito alla scena.

La strada, proprio ai margini dei giardinetti, è tra le più frequentate del quartiere e solo a causa della pioggia risultava semi deserta. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha in poco tempo rimesso l’area in sicurezza, ma il danno all’illuminazione pubblica ha lasciato parte della strada al buio per tutta la notte. Già da qualche settimana infatti, tra il Viale Campi Flegrei e le zone interne di Bagnoli i cittadini lamentavano l’assenza di luce. Un disagio non da poco e che aumentava il rischio di furti e rapine tra i cittadini.

«Siamo dimenticati da tutti – affermano i residenti – e viviamo in uno stato di continuo allarme. La mancanza di luce ha provocato un aumento dei furti dei pneumatici alle auto parcheggiate lungo la strada. Ma ci ha anche messi nella condizione di rimanere chiusi in casa per evitare rapine. Adesso anche gli alberi cominciano a cedere e questa cosa è inaccettabile. Bisogna intervenire sul verde prima che ci siano nuovi crolli che stavolta potrebbero essere fatali. Il quartiere chiede aiuto da tempo, ma l’amministrazione centrale sembra sorda ad ogni genere di richiesta».



