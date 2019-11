​Choc a Terzigno, clochard trovato morto nella stazione della Circumvesuviana

Il cadavere di un clochard è stato ritrovato nelle prime ore del mattino a Terzigno, nei giardinetti della stazione della Circumvesuviana. L’uomo, un 45enne proveniente dall’Ucraina, viveva di stenti e frequentava le mense Caritas dei Comuni vicini: non aveva una dimora fissa e dormiva in varie zone dell’area vesuviana, sempre all’aperto. Era, comunque, un volto noto alle forze dell’ordine, che lo hanno subito identificato. Anche ieri, con la pioggia battente e il calo delle temperature, l’ucraino potrebbe aver cercato riparo nella stazione della Circumvesuviana e aver avvertito un malore. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione ed i colleghi della sezione scientifica, che hanno il compito di effettuare i rilievi e le analisi del caso, prima della rimozione del cadavere. Il rinvenimento del corpo senza vita del 45enne ha scosso non poco i passeggeri che questa mattina hanno preso il treno, in attesa sulle banchine mentre i militari compivano il loro dovere. © RIPRODUZIONE RISERVATA