Casandrino, allagamenti e tombini saltati e l'assessore invita a protestare

Poche gocce d’acqua e tornano i disagi a Casandrino. Allagamenti e tombini saltati hanno visto costretti i cittadini e l’assessore all’Ambiente Gennaro Mallozzi ad entrare in azione personalmente per limitare i danni. Il temporale d’agosto ha riportato il panico in diverse zone, in particolare lungo via Paolo Borsellino. La strada di collegamento con Arzano è di frequente soggetta a fenomeni di questo tipo. I commercianti e i residenti della zona hanno più volte chiesto interventi risolutivi perché sono ormai allo stremo delle forze.

Mallozzi è sceso in campo, durante il temporale: «Io e un cittadino abbiamo sistemato due tombini in via Borsellino. La pioggia è arrivata anche in centro, dove altri residenti si sono adoperati ed hanno alzato i tombini per far passare l’acqua. Ho fatto un sopralluogo con la polizia municipale e il personale dell’ufficio Tecnico».

L’assessore ha lanciato un appello: «In questi mesi, il sindaco ha avuto vari incontri in Regione per risolvere la problematica che ci attanaglia da anni. Credo che sia il momento di protestare con forza, visto che il nostro alveo non riesce a supportare l’acqua piovana proveniente da Napoli e dai Comuni limitrofi».

La provincia a nord di Napoli è stata messa nuovamente a dura prova. Tanti disagi sono stati avvertiti anche ad Arzano, Grumo Nevano e Caivano.