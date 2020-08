Altri quattro contagi in Costiera sorrentina, tre sono dipendenti di un bar. Legami con il focolaio della Sonrisa

«A seguito del contagio accertato su un dipendente del Gran Caffe Marianiello risultato nella giornata di ieri positivo al Covid-19, sono stati predisposti in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 3-Sud tamponi nasofaringei su tutto il personale della struttura e all'esito degli stessi sono risultati positivi altri tre dipendenti attualmente posti in quarantena». Lo rende noto il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino. Lo stesso primo cittadino invita «coloro che negli ultimi 14 giorni hanno frequentato il locale a rivolgersi al proprio medico curante che, secondo le linee guida, provvederà a disporre l'esame di concerto con il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl».



L'amministrazione comunale di Piano di Sorrento ha deciso di sospendere in via precauzionale gli eventi pubblici dei prossimi giorni fino ad una completa valutazione della problematica. Nel frattempo nel vicino Comune di Meta, il sindaco Giuseppe Tito fa sapere che «lo screening effettuato, attraverso tamponi, sui familiari stretti dei due nostri concittadini affetti da SARS-COVID-19, ha rilevato una sola positività. Anche in questo caso si procede con la quarantena domiciliare attiva, non necessitando di ricovero ospedaliero».



Il proprietario del bar, fa sapere l'Unità di Crisi della Regione Campania, è parente di un dipendente della "Sonrisa" di Sant'Antonio Abatre, sede di un altro focolaio.







