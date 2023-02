Appaltopoli, assolto imprenditore Zagaria

Appaltopoli, cadono le accuse verso uno dei principali protagonisti dell’inchiesta-terremoto condotta tra Napoli e Caserta qualche anno fa. In sintesi, l’imprenditore Alessandro Zagaria è stato assolto in appello (era difeso dai penalisti Antonio Abet, Marco Muscariello e Renato Jappelli), in relazione a un’ipotesi di turbativa d’asta che si sarebbe consumata in relazione a un appalto a Grazzanise.

Lo ha stabilito la prima Corte di Appello di Napoli, che ha rigettato le conclusioni del Pg (che aveva chiesto una condanna a 16 anni di cella). È stata dichiarata la prescrizione per Alessandro Zagaria, in relazione ai lavori per il restyling di Palazzo Teti Maffuccini (reato derubricato in corruzione per la funzione).