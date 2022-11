Tiziana Cantone, nessun colpevole: l'ex fidanzato assolto dalle accuse

Tiziana Cantone, nessun colpevole. L’imprenditore Sergio Di Palo, difeso dall’avvocato Bruno Larosa, è stato assolto dalle accuse di calunnia, accesso abusivo a dati informatici e falso.

Per l’accusa Di Palo avrebbe convinto Tiziana a denunciare quattro ragazzi e poi, con l’aiuto di un esperto di informatica, avrebbe cancellato i video dal computer e dal cellulare di Tiziana. L'ex fidanzato ha sempre respinto le accuse e ha ribadito in tutte le sedi di avere provato ad aiutare in tutti i modi l’ex fidanzata perché uscisse dall’incubo che stava vivendo, mettendole a disposizione assistenza legale e psicologica.