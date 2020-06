In casa un panetto di illegale e una pistola: arrestato 42enne a Qualiano

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato un 42enne con l'accusa di detenzione di droga e detenzione illegale di munizionamento di arma da fuoco. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di un panetto di hashish e di 14 stecchette della stessa sostanza per complessivi 38 grammi. Nelle disponibilità dell'uomo anche un bilancino di precisione, materiale vario per il taglio e il confezionamento delle dosi e una pistola scenica 9x21 completa di 10 proiettili del medesimo calibro. Sotto il materasso di una camera da letto rinvenuti anche 2.950 euro in contante. Il 42enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA