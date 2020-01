Aule fredde nel Napoletano: i genitori portano i bambini a casa in anticipo

Aule fredde e genitori "costretti" a riprendersi i bambini prima dell'orario di uscita. E' accaduto in alcuni istituti scolastici di Marano, dove le caldaie sono state riattivate (in alcuni casi) solo in tarda mattinata. Un'incombenza che spetta all'ufficio tecnico comunale. Le aule di numerosi plessi erano gelate e così, dopo il consueto passa parola attraverso i gruppi whatsapp, alcuni genitori hanno deciso di recarsi negli istituti per riprendere i bambini. Dal Comune fanno sapere che "sul territorio sono presenti 18 istituti scolastici, ma l'ente dispone di un solo tecnico per riattivare le caldaie. Per questa ragione in alcune scuole le caldaie sono stata riattivate con qualche ora di ritardo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA