Mercoledì 1 Maggio 2019, 21:26

BACOLI - Un incendio di vaste dimensione è divampato nel tardo pomeriggio sulla collina di Baia, nei pressi del parco monumentale. In azione da alcune ore squadre di vigili del fuoco, giunte sul posto con grande difficoltà a causa del traffico che oggi in area flegrea ha rallentato la viabilità.Si è reso necessario l’intervento degli agenti di polizia municipale, al fine di facilitare il passaggio degli automezzi. In fiamme, per cause in corso di verifica, parte della vegetazione e della macchia mediterranea. Le lingue di fuoco si sono estese lungo la parete collinare, a metà tra la frazione Fusaro e quella di Baia.Gli operatori sono impegnati per limitare il fronte del rogo, alimentato dalle raffiche di vento. L’incendio si è esteso in pochi minuti: dai quartieri limitrofi sono visibili le fiamme e una intensa colonna di fumo. Preoccupazione tra i residenti, la situazione di allerta si protrae da alcune ore. Uomini e automezzi sono al lavoro per ridurre i danni e mettere in sicurezza l'area e il parco, in cui ci sono anche reperti archeologici.