Banda del buco, nove arresti a Napoli: rubati anche scarpe e capi d'abbigliamento d'alta moda

Scoperta e sgominata un'altra banda del buco. Sono nove i rapinatori arrestati dai carabinieri della compagnia di Napoli Centro che hanno individuato modus operandi, ruoli e compiti dei componenti della gang.

Non solo banche nel mirino, il gruppo criminale ha fatto razzia anche in un noto negozio di abbigliamento di via Chiaia, portando via scarpe e abbigliamento d’alta moda per un valore complessivo di 173mila euro, e all’interno dell’ex complesso ospedaliero Gesù e Maria, portando viadiversi oggetti d’interesse storico-culturale, tra cui una statua, cimeli e antichi testi.