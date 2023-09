Giugliano, scoperta presunta banda del buco in azione

Un colpo sventato della banda del buco e un presunto ladro finito in commissariato. E’ questa la prima ricostruzione di quanto accaduto questo pomeriggio in via Cumana a Giugliano. Gli agenti del commissariato di polizia, guidati dal primo dirigente Carosella, dopo la segnalazione di rumori che alcuni cittadini avvertivano nel sottosuolo, sono intervenuti sul posto e hanno scoperto la banda in azione.

Stando a prime ricostruzioni ancora da accertare, quando i poliziotti hanno aperto il sistema fognario tra via Cumana e vico Cargetti si sono accorti della presenza di uomini. Non è ancora chiaro se fossero in due o tre e quale fosse l'obiettivo. A quel punto sono scattate le operazioni. Uno dei presunti ladri è stato beccato e trasferito in commissariato. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Gli altri presunti complici non è chiaro se siano riusciti a scappare o si aggirino ancora nelle fogne. Sul posto, oltre agli agenti di polizia, anche carabinieri e vigili del fuoco.