Bimbo affetto da Sma, parte la raccolta fondi per il superfarmaco da 2 milioni di euro

Torre del Greco – Si chiama “Save an angel, Un futuro per Angelo” la raccolta fondi lanciata da due genitori torresi per il loro bimbo. E l’Angelo da salvare è il piccolo Angelo De Crescenzo, affetto da atrofia muscolare spinale, la SMA2. Nei suoi primissimi anni il bambino è stato curato con la somministrazione, ogni quattro mesi, di un farmaco che lo aiutava a non degenerare ulteriormente. Un’unica via, in un percorso piuttosto complesso e tortuoso, per poter almeno ampliare l’aspettativa di vita, allungandola.

Poi, la possibilità di una svolta all’orizzonte. E assieme a questa, una cifra insormontabile: quasi due milioni di euro. Tanto costa, infatti, la preziosa dose di un farmaco genetico, lo Zolgensma, che a differenza dell’altro va assunto una sola volta con dei risultati innovativi ed efficaci.

Un miraggio agli occhi dei suoi genitori spento dall’impossibilità di accedere gratuitamente a quel farmaco, a causa dell’età del piccolo, ormai uscita dal limite per somministrarlo senza sostenerne il costo. Da qui si attiva la molla che ha fatto scattare l’idea di una raccolta fondi per garantire, appunto, un futuro per Angelo. E così, la mamma del bimbo Marianna e il suo papà Gennaro, hanno deciso di creare una piattaforma specifica dove poter perseguire l’obiettivo: https://www.gofundme.com/f/un-futuro-per-angelo

Come si legge sulla pagina, l’importo da raggiungere è di 1,900.000 euro ma considerando che in poche ore Marianna e Angelo hanno già raccolto oltre tremila euro, una speranza per Angelo sembra esserci davvero. L’auspicio è che le donazioni arrivino una dopo l’altra sempre più corpose, così da ottenere quella cifra che permetterà ad Angelo di poter avere la dose di farmaco che potrebbe realmente cambiargli la vita.

