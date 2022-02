A San Giuseppe Vesuviano, in via Ugliani, è stato bloccato malvivente che si era impossessato di uno smartphone, poi restituito alla vittima; mentre A.H., 26enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.