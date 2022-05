Bonus edilizi, imprenditori in piazza a Napoli il 1° giugno

Dopo la manifestazione della scorsa settimana a Roma, gli imprenditori edili torneranno in piazza a Napoli il prossimo 1 giugno. La protesta è per sollecitare procedure più rapide per la monetizzazione dei crediti di imposta ceduti che hanno ottenuto a seguito dei lavori eseguiti con i vari bonus, a partire da quello del 110 per cento.

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Bonus casa, dai pannelli al mini-eolico: ecco tutti gli incentivi per... IL FOCUS Bonus condizionatori 2022: come si ottiene (vale per famiglie e... IL FISCO Bonus 200 euro, a luglio in busta paga per oltre metà...

Numerose imprese edili - si tratta prevalentemente di medie e piccole imprese, semmai a conduzione familiare - che a causa della mancanza di liquidità - ora si trovano in difficoltà per il pagamento alle maestranze o ai fornitori delle materie prime che hanno subito una impennata dei prezzi. Gli imprenditori sollecitano procedure rapide per la liquidazione dei crediti, dopo le opportune verifiche che gli stessi edili sollecitano per scongiurare il rischio di eventuali truffe.