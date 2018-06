Boscoreale. Documento falso: in manette il suocero del boss

Sabato 9 Giugno 2018, 17:50 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 17:50

Boscotrecase. Non può lasciare il Comune di residenza perché sorvegliato speciale. I carabinieri, però, lo incontrano nella periferia di Terzigno, in auto con il genero e con un documento falso: arrestato il suocero del boss Peppe ‘o pazzo.Mario Felice De Martino, 67 anni, già condannato per camorra perché affiliato al clan Gallo-Limelli-Vangone di Boscotrecase guidato proprio dal boss Giuseppe Gallo, noto anche con il soprannome “scignetella”, è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Boscoreale.De Martino, padre della moglie del capoclan, è finito in manette per violazione agli obblighi della sorveglianza speciale e denunciato a piede libero per possesso di un documento contraffatto.Durante alcuni controlli, i carabinieri hanno intercettato la Fiat Panda guidata dall’altro genero del 67enne, anche lui affiliato al clan e già condannato in passato per traffico di droga. Sul documento mostrato, De Martino aveva fatto scrivere solo il nome Mario, omettendo Felice, per risultare più anonimo. A quel punto, però, visto che si trovava a cinque chilometri dal confine di Boscoreale, dove risiede per la sorveglianza speciale, il 67enne è stato arrestato e portato ai domiciliari.