Bracconaggio, sequestrati richiami elettroacustici lleciti nel Napoletano

Operazione Good Night della Lipu di Napoli contro l'uso illecito dei richiami elettroacustici che i bracconieri attivano durante la notte per attrarre le quaglie.

Così le Guardie Venatorie e Zoofile della Lipu di Napoli, guidate dal coordinatore regionale Giuseppe Salzano, hanno setacciato le campagne alle falde del Vesuvio nei territori dei comuni di Ottaviano, Mariglianella, Nola, Pomigliano d'Arco, Marigliano e Casalnuovo per due notti. Oltre 12 gli impianti celati ma perfettamente allestiti con batterie per auto, timer, altoparlanti e per drive, tutti attivati dalle prime ore della notte con lo stop all'alba, scoperti e sequestrati.

«Abbiamo dato il bacio della buona notte alla natura con un sonoro schiaffo ai bracconieri che con infamia assassina attirano le ignari prede nei loro territori per divertirsi il giorno dopo - afferma Fabio Procaccini, delegato Lipu Napoli - i richiami sequestrati erano programmati per funzionare sino al mattino seguente. Abbiamo restituito il silenzio alla natura ed abbiamo salvato la vita a tanti uccelli».