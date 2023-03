Caivano, confezionavano la droga in casa: sorpresi e arrestati dai carabinieri

Due persone sono finite in manette ieri in tarda serata a Caivano. In una palazzina di due piani in Via Appia e Francesco D’Angelo e Mariarosaria Moschino sono stati sorpresi dai carabinieri della compagnia locale mentre, seduti ad un tavolo, confezionavano dosi di droga destinate al mercato.

Di varia natura la selezione di stupefacenti: crack, cocaina e hashish. Quanto basta per mettere in vetrina oltre 100 “pezzi” E ancora, nel bilancio dei sequestri anche un bilancino di precisione e 1970 euro in contante. Chiaro segnale di un’attività fiorente e redditizia. D’Angelo e Moschino sono stati portati in carcere dove rimangono in attesa di giudizio.