CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 30 Luglio 2018, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo quattro giorni di durissimo lavoro è stato spento il devastante incendio sviluppatosi nella tarda mattinata di mercoledì scorso nell'area di stoccaggio di circa diecimila metri quadrati dell'azienda «Di Gennaro Spa», dove i rifiuti vengono selezionati per colore e composizione chimica, plastica, carta, legno e altro materiale riciclabile. Una volta messa in sicurezza tutta la zona interessata dalle fiamme, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno lasciato la piattaforma, che ora ha un tetro aspetto lunare, con decine di dune di cenere grigia che si sono formate dopo novantasei ore di un ininterrotto inferno di fiamme e fumo. Resta il sequestro preventivo in tutto lo stabilimento, uno dei più grandi del sud Italia, e verso il quale conferiscono la raccolta differenziata circa 150 comuni, città di Napoli compresa. Un vasto territorio che già risente del blocco lavorativo imposto dalla procura alla Di Gennaro Spa: difficoltà nella raccolta di plastica, vetro e carta si segnalano in tutta la provincia, e salvo soluzioni dell'ultimo minuto cresce il rischio di una ennesima emergenza rifiuti proprio nel periodo più caldo dell'anno.Se la giornata di ieri ha concesso una pausa nelle indagini, quella di oggi potrebbe riservare grosse sorprese sotto il profilo investigativo, per la consegna da parte dei vigili del fuoco al pool di magistrati della procura di Napoli Nord diretta da Francesco Greco (i pubblici ministeri Patrizia Don Giacomo e Fabio Sozio, coordinati dal procuratore aggiunto Domenico Airoma) della relazione sulle cause che hanno determinato l'incendio. Voci vicine alla procura non hanno confermato ma nemmeno smentito che questo importante documento sia stato già consegnato ai magistrati inquirenti che sull'inchiesta, nella quale viene al momento ipotizzato il solo reato di incendio colposo, hanno calato un impenetrabile silenzio, quello che quasi sempre precede provvedimenti giudiziari. Per oggi si attendono anche i risultati dei rilievi dell'Arapc, l'agenzia di protezione ambientale della Campania, preannunciati sul sito dell'agenzia. Nel rapporto di 18 pagine dell'Arpac consultabile sul sito - si legge che la nube tossica si è innalzata a una quota tra i 1.200 e i 1.400, spingendosi persino sul golfo di Napoli. La maggiore ricaduta degli inquinanti si è verificata nelle ore serali e notturne, quando si è registrata la calma del vento.