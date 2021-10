Campania, visite ed esami bloccati: ecco la mappa dei disagi

A proposito delle difficoltà di accesso alle cure in Campania. C'è una mappa che mostra i disagi vissuti in queste ore da tanti, troppi ammalati. Suddivisa per Asl, la tabella riporta la data indicativa dello stop alle prestazioni eseguite gratuitamente nei centri convenzionati su richiesta dei pazienti, presentando la prescrizione del medico. E, a margine, chiarisce che il blocco dei rimborsi è dovuto al graduale raggiungimento dei tetti di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati