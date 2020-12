Campania zona rossa, alcolici e assembramenti per l'ultimo brindisi di Natale: «Sfida allo Stato»

L’alcol non può essere consumato in strada, secondo l’ultima ordinanza varata dal governatore De Luca, ma c’è chi ha deciso di non rinunciare all’aperitivo pre-natalizio con gli amici. La zona è sempre quella dei baretti, anche se la maggior parte dei locali risulta chiusa, e la strada è ancora una volta via Bisignano. È li che un nutrito gruppo di giovani, violando le regole che vietano di consumare alcolici in strada, ha deciso di incontrarsi nella prima serata per i primi auguri di Natale. Una vera riunione - in barba alle ordinanze in vigore - che ha scatenato l’ira dei residenti che già nei giorni scorsi avevano denunciato comportamenti anomali e assembramenti fuorilegge.

«Non bevono acqua minerale - dicono i cittadini che hanno scelto di rimanere anonimi - e su questo non c’è dubbio. È incredibile come, nonostante le ordinanze ed i controlli, il consumo di alcolici prosegua indisturbato e sotto gli occhi di tutti. Quasi come una sfida. Ci vorrebbero multe severe perché non si può continuare, infischiandosene delle regole, a mettere a repentaglio la sicurezza e salute di tutti».

