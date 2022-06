Campi Flegrei, ecco la nuova guida dell'Ente Parco con una sezione dedicata a Procida

BACOLI. Un volume a portata di mano dei turisti. E' la seconda edizione della guida dei Campi Flegrei prodotta dall'Ente Parco Regionale dei Campi Ardenti e scritta da Massimo D'Antonio, che vede l'inserimento di un capitolo interamente dedicato all'isola di Procida. "La seconda edizione della guida vuole essere un ponte virtuale di unione tra l'isola di Arturo con l’area flegrea - ha dichiarato Francesco Maisto, direttore dell'Ente Parco -. Riteniamo che Procida sia la continuità dei Campi Flegrei per vicinanza dei popoli, per costituzione geomorfologica e cultura. La nostra attenzione ai volumi di guida turistica non è casuale: essi costituiscono la parte teorica degli obiettivi dell’Ente Parco. A partire dal Piano di gestione del parco, riteniamo necessario redigere con tutti i comuni interessati un Piano di Sviluppo Turistico Territoriale. Il comparto omogeneo geografico sarà compreso tra i Campi Flegrei e le vicine isole vulcaniche. Oserei denominarlo arcipelago e costa flegrea. Un comparto che preveda l’insieme delle isole flegree: Ischia, Procida, Nisida, Punta Pennata, isolotto di San Martino, sino alla Gaiola, uniti con i Campi Flegrei aggiungendo ai comuni del parco, porzioni di Quarto e Giugliano. Il nuovo comparto turistico che risponda a un'offerta di mercato diversa da Capri e costiera amalfitana, dalle città campane, dal litorale domizio, ma decisamente unito dalla caratteristica vulcanologica, paesaggistica, e di terra flegrea. L’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei si impegnerá da subito in questa direzione per produrre un modello innovativo di grande aspirazione, una nuova offerta turistica di grande carattere".

Nel volume il turista potrà trovare gli itinerari geografici, le sezioni tematiche come i vulcani, gli attrattori geografici e archeologici ma anche tante notizie relative alle cantine, il cratere del gusto con i vari itinerari gastronomici, e tantissime notizie utili per chi decida di trascorrere le proprie vacanze nei Campi Flegrei.