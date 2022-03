Campi Flegrei: ecco le nuove spiaggie nate con il bradisismo

Da Bagnoli ad Arco Felice, passando per il lungomare di Pozzuoli, sono tante le piccole spiaggette, arenili e bagnasciuga, che si sono formate o incrementate a seguito del fenomeno del bradisismo ascendente.

Il costante sollevamento del suolo - secondo l'ultimo bollettino settimanale pubblicato dall'Osservatorio Vesuviano a marzo, «il valore medio di sollevamento nell'area di massima deformazione dal dicembre 2021 è di circa 13+/-2 mm/mese» - non è sfuggito ai tanti residenti, che osservano: «Anche a Pozzuoli è uscita una grande spiaggia e ci sono degli scogli a mare usciti di molto, tutto a via Napoli di fronte all'ufficio postale. E impressionante.» ; «L' erosione minaccia metà delle spiagge italiane: a Pozzuoli siamo in controtendenza nascono spiagge nuove ogni giorno» ; «Questa linea di scogli, difronte via di Pozzuoli di fronte scuola Madonna Assunta, l'anno scorso non si vedeva... ».

Intanto nella Darsena di Pozzuoli, vero e proprio “termometro” del bradisismo, quasi non c'è più acqua. Il suolo ai piedi del Rione Terra continua a sollevarsi alla velocità di 1,3 centimetri al mese, circa 87 cm da Gennaio 2011.