Lunedì 1 Gennaio 2018, 00:28 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 00:29

Brindisi per migliaia di napoletani in piazza del Plebiscito: il grande juke-box della musica del Sud ha visto avvicendarsi sul palco un centinaio di artisti: i due collettivi musicali «Terroni Uniti» e «Capitan Capitone», Sal Da Vinci (che alle due di notte andrà in scena all'Augusteo), Andrea Sannino, Luche e tantissimi altri, tra cantanti e musicisti.Come gli altri anni lo show di piazza del Plebiscito non sarà l'unico del lungo veglione di San Silvestro. Dopo il brindisi di mezzanotte e il consueto spettacolo di fuochi d'artificio previsto per l'1.30 a Castel dell'Ovo, la notte danzante dei napoletani e dei tanti turisti che affollano in questi giorni la città proseguirà fino all'alba nelle altre «stazioni» sul lungomare: piazza Vittoria (live music e animazione), Rotonda Diaz (techno house), Borgo Marinari (revival '70-80), via Partenope (latino americano).