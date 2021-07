Capri, svolta green: monopattini elettrici per spostarsi nel porto turistico dell'isola

Monopattini elettrici per spostarsi dentro al porto turistico di Capri, da metà luglio saranno a disposizione dei membri dell’esclusivo Yacht Club dell’Isola, per celebrare la partnership fra V-Ita Group spa, azienda italiana di micromobilità elettrica e Carthusia, prestigioso marchio di fragranze e profumi storicamente legato all’Isola.

L’estate 2021, a Capri, si celebra all’insegna della sostenibilità con questo servizio che vede protagoniste due eccellenze italiane, pronte a far riassaporare ai soci dello YCC il gusto della dolce vita e la libertà di muoversi.

Spillo Carthusia per Yacht Club Capri è un monopattino elettrico leggero e versatile, in grado di coniugare velocità, autonomia e sicurezza, grazie a ruote grandi che assicurano affidabilità anche su tratti sconnessi. Elegante nella linea, Spillo Carthusia, è concepito come “personal scooter”, offrendo un’esperienza di guida che non ha precedenti.

«V-Ita Group è un’azienda milanese dal cuore campano», racconta Carlo Parente, Amministratore Delegato di V-Ita Group. «Il design e la grandissima personalizzazione sono il tratto distintivo di tutti i nostri prodotti. Per noi un monopattino come Spillo Carthusia non è una semplice utility, ma lo specchio di uno stile di vita che contraddistingue chi ama la bellezza, il mare, e sa fare tendenza».

Per V-Ita Group e Carthusia, questa, non è la prima operazione in cobranding. Nell’estate 2019, infatti, avevano lanciato V-Ita Capri by Carthusia, un’e-bike in edizione limitata ispirata alle bellezze dell’Isola che i prodotti Carthusia raccontano in ogni fragranza. V-Ita Group, oltre al suo impegno per una mobilità leggera attenta all’ambiente, è ormai divenuto un simbolo del “Made in Italy” sempre più vicino al mondo della moda, del lusso e delle eccellenze del nostro Paese.

«Per Carthusia è stato naturale riprendere la conversazione con V-Ita per questa nuova partnership”, aggiunge Silvio Ruocco, Amministratore Unico di Carthusia. E prosegue: “Capri è da sempre legata a una mobilità differente. Poterla oggi sostenere e promuovere attraverso l’attenzione che Carthusia le dedica trasmette il nostro dialogo continuo tra tradizione e futuro che reputiamo indispensabile».

V-ITA GROUP SPA

È una start-up 100% italiana che produce biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici. Nata nel 2019, in appena due anni ha lanciato 5 brand: VITA, ICON.E, THE ONE, SPILLO e SMART.E

CARTHUSIA

Dal 1948 - anche se le sue origini si fondono a una leggenda risalente alla fine del 1300 - Carthusia è sinonimo nel mondo dell’Isola di Capri, dei suoi colori, delle fragranze, di un territorio generoso e unico che ha saputo trasformare in profumi e accessori espressione di un lifestyle ricercato e unico.