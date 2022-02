Titolo sospeso, l'Acqua Acetosella scompare dalle tavole. La vicenda è legata al fallimento della Stabia Di.Mare srl, la società che per ultima aveva ottenuto in concessione l'imbottigliamento della fonte Acidula Plinio, meglio conosciuta come Acetosella. Il decreto del ministero della Salute è stato firmato il 21 gennaio scorso e pubblicato poche ore fa sulla Gazzetta Ufficiale.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati