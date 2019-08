Se autorizzazione della Procura di Torre Annunziata, i cani sono stati liberati. L’operazione è stata condotta in collaborazione con il personale dell’Asl Napoli 3 Sud e il Parco Archeologico di Pompei.



"Liberiamo così pezzi di territorio dal degrado - afferma il sindaco Gaetano Cimmino - e liberiamo l’accesso agli scavi di Stabia da uno sfacelo proprio all’ingresso della Villa restituita ad aprile alla città. Liberiamo soprattutto i cani maltrattati, consentendo loro di avere una vita dignitosa in un contesto in cui potranno essere curati e accuditi. Gli autori di tali scelleratezze vanno severamente puniti. E spero vivamente di non dover più assistere a simili brutalità nella mia città".

Sabato 10 Agosto 2019, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castellammare. Cani abbandonati in gabbie e malnutriti, proprio all'ingresso degli scavi di Stabia. Il blitz del nucleo ambientale della polizia municipale, sotto la guida del capitano Bisogni, stamattina ha permesso di liberare gli animali, lasciati al sole, in gabbie anguste, nei pressi dell'accesso di Villa Arianna. I cani sono attualmente ricoverati presso il canile convenzionato con il Comune di Castellammare per essere sottoposti alle cure del caso.