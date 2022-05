Castellammare di Stabia, minaccia l'ex compagna e la madre: arrestato 36enne

Aveva reso la vita dell'ex compagna un inferno. E come se non bastasse, usava condotte violente anche nei confronti della madre. Per questo motivo gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hanno arrestato L.G., di 36 anni: l'uomo è accusato di maltrattamenti commessi in danno dell'ex compagna e tentata estorsione con violenza nei riguardi della madre.

Le indagini hanno infatti permesso di accertare che il 36enne avrebbe sottoposto la compagna a continue condotte vessatorie e violente, talvolta anche in presenza del loro figlio minore: «Al punto tale - spiega il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso - da costringerla ad interrompere la loro relazione sentimentale, decisione quest'ultima non accettata dall'uomo, il quale da quel momento in poi le avrebbe rivolto ripetute minacce, anche di morte, se si fosse legata sentimentalmente a un altro uomo».

Ma i comportamenti violenti ed aggressivi di L.G. si sarebbero manifestati anche nei confronti della madre, a sua volta vittima sia di gravi minacce, sia di condotte violente, all'unico scopo di ottenere denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato rinchiuso nel carcere napoletano di Poggioreale.