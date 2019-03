Statale sorrentina, camion in fiamme: paura ma nessun ferito

Mentre il mezzo percorreva la strada Panoramica in direzione Castellammare, un guasto al motore ha innescato l'incendio del camion. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e ad allertare gli uomini del R.O.S. della Protezione Civile stabiese, che hanno avviato la messa in sicurezza dell'area e coadiuvato i vigili del fuoco di Castellammare e Torre del Greco nelle operazioni di spegnimento. Sul posto anche due carabinieri liberi da servizio che hanno coordinato le operazioni, in attesa dell'arrivo dei colleghi della compagnia di Castellammare.



Nonostante la pericolosa fuoriuscita di carburanti, per fortuna nessuno è rimasto ferito, e l'intervento immediato dei volontari ha permesso di evitare il coinvolgimento nel rogo di un secondo veicolo, una Fiat Punto.

Venerdì 22 Marzo 2019, 14:00

